Google AdWords Zertifizierung 2015 in Zürich



Ihr möchtet unbedingt beim mächtigen Konzern Google ein AdWords Bootcamp absolvieren? Es wird sich lohnen, denn er ist kostenlos, macht Spass und ihr bekommt einen tiefen Einblick in das Thema.

Vorab kurz ein paar allgemeine Informationen zur AdWords Zertifizierung:

Die AdWords-Zertifizierung umfasst grundlegende Bereiche der Onlinewerbung und der Kampagnenverwaltung mit von Google bereitgestellten Produkten wie AdWords und Analytics. Im Ganzen gibt es zwei Prüfungen. Die Prüfungen werden jeweils am Schluss des Tages am eigenen Laptop durchgeführt. Vorgegeben sind 120 Minuten für ungefähr 95 – 100 Multiple Choice Fragen.

Prüfung: Die erste Prüfung besteht aus den Grundlagen der Werbung und benötigt 80% Richtigkeit zum bestehen. In dieser Prüfung geht es um grundlegend und erweiterte Konzepte, wie die Vorteile der Onlinewerbung, AdWords sowie um Best Practices für die Optimierung und Verwaltung von AdWords Kampagnen. Prüfung: Bei der zweiten Prüfung könnt ihr auswählen, welche Prüfung ihr absolvieren möchtet. Zur Auswahl stehen: Suchmaschinenmarketing, Displaywerbung, Videowerbung und neu dazugekommen auch Shopping-Werbung.



Google AdWords Bootcamp 2015 in Zürich

Wir haben die Prüfungen „AdWords Grundlagen“ und „Suchmaschinenmarketing“ absolviert. Man hat jeweils zwei Stunden Zeit und benötigt 80% zum Bestehen. Es lohnt sich, die Prüfungen in aller Ruhe durchzuarbeiten und die Fragen genau zu lesen. Wenn man beide Prüfungen erfolgreich bestanden hat, bekommt man am Schluss des zweitägigen Kurses, die Zertifizierung. Bei nicht bestehen kann man nach genau 7 Tage einen zweiten Versuch probieren (auch Zuhause möglich). Die nicht bestandenen Prüfungen können beliebig oft wiederholt werden. Wenn ihr nur eine der beiden Prüfungen bestanden habt, dann müsst ihr nur die nicht bestandene Prüfung absolvieren.

Die Kurse sind sehr gut aufgebaut und beinhalten auch viel Theorie. Ich empfehle euch, Notizen zu machen, um bei der Prüfung leichteres Spiel zu haben. Mittagessen sowie Getränke werden von Google gesponsert, was ich sehr schätzte.

Ihr könnt die Prüfung auch Online machen:

Prüfung online machen

Melde dich für das Google AdWords Bootcamp an

Bereite dich auf die Prüfung vor:

Online gibt es einiges zu lesen. Ich empfehle euch, mindestens alles durchzulesen, bevor ihr die Prüfungen absolviert. Von Vorteil ist, wenn ihr schon einige Erfahrungen mit Konzepten und Best Practices für Onlinewerbung sammeln konntet.

AdWords Grundlagen

Werbung in der Google-Suche für Fortgeschrittene

Weitere Informationen zu Google AdWords Zertifizierungsprüfungen

Hinweis: Man muss nicht zwingend einen Kurs besuchen, jedoch ist es von Vorteil und ich würde es euch empfehlen, denn so seht ihr das Google leben von innen.

Wenn man beide Prüfungen erfolgreich bestanden hat, bekommt man ganz am Schluss das Zertifikat. Zu beachten ist jedoch, dass das Grundbasis Zertifikat 2 Jahre gültig ist und das Zertifikat für Fortgeschrittene 1 Jahr.

Fazit: Wer sich in die Google AdWords Thematik vertiefen und verbessern möchte, eignet sich dieser Kurs perfekt. Durch diesen Kurs lernt ihr viel Neues im praktischen, sowie im theoretischen Bereich. Da der Kurs zusätzlich kostenlos ist und ihr eine aussergewöhnliche Atmosphäre im Google Gebäude erlebt, ist es fast schon ein Muss, diesen Kurs zu absolvieren.